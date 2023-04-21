نظرة فاحصة.. العراقيون يرون أن بلادهم في مأمن من سيناريو ما يحدث في الخرطوم

2023/04/21 | 22:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يثير الصراع الدائر في السودان قلق الدول المجاورة والولايات المتحدة وبلدان...

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العراقيون يرون أن بلادهم في مأمن من سيناريو ما يحدث في الخرطوم أولاً على المسلة.

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