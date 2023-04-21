الفاتيكان: الغرب يتحمل مسؤولية زعزعة استقرار الشرق الأوسط

2023/04/21 | 22:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد مسؤول في الفاتيكان أن الغرب يتحمل مسؤولية كبيرة في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، بسبب نزعته في نقل ثقافته للمنطقة ومطالبة شعوبها بمواءمة حياتها مع هذه الثقافة.ووفقا لموقع “فاتيكان نيوز”، […]

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