2023/04/21 | 22:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفادت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الجمعة، بتفكيك شبكة متخصصة بالاتجار بالبشر وضبط 15 أجنبيا في بغداد.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن” مفارزها “الميدانية تمكنت من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفكيك شبكة تتاجر بالبشر وضبط 15 اجنبياً في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك شبكة تتاجر بالبشر وضبط 15 اجنبياً في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك شبكة تتاجر بالبشر وضبط 15 اجنبياً في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).