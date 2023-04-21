2023/04/21 | 22:47 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن يؤثر إضراب آلاف الموظفين الفيدراليين في كندا بشكل مباشر على طلبات الهجرة والطلاب الدوليين في الأشهر المقبلة.أعلنت النقابة التي تمثل 155 ألف موظف فيدرالي عن دخول أعضائها في إضراب عن العمل اعتبارا من يوم الأربعاء، مما تسبب في تأخير وإغلاق في جميع جهات وإدارات الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك وكالة الضرائب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إضراب الموظفين الفيدراليين يؤخر طلبات الهجرة ويعطل الطلاب الدوليين شبكة القيقب الدولية.

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