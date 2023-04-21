2023/04/21 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أقر عماد محمد المدير الفني لمنتخب العراق تحت 20 عاما، اليوم الجمعة، بصعوبة مجموعة أسود الرافدين في مونديال الأرجنتين للشباب.

وسيلعب أسود الرافدين بالمجموعة الخامسة مع "أورجواي، إنجلترا، تونس".

وقال محمد في تصريح لموقع الاتحاد العراقي: "لدي الثقة التامة باللاعبين لتحقيق نتائج جيدة، والظهور الحسن في مونديال الشباب رغم صعوبة المجموعة والمدارس المختلفة".

وأضاف: "هدفنا الظهور بشكل يليق بالكرة العراقيّة والآسيويّة، إذ سيكون العراق في هذا المونديال ممثلا لعرب آسيا".

وطالب محمد بالدعم المعنوي للاعبين والمنتخب في هذه البطولة، من قبل الإعلام والجماهير العراقية".

وختم: "نعمل على صناعة لاعب تتم الاستفادة منه من قبل المنتخب الأول، وأنا على استعداد لمساندة وتقديم العون للجهاز التدريبي لمنتخبنا بقيادة كاساس من أجل إنجاح مهمتهم مستقبلا، إن طلب مني ذلك".

ويلتقي شباب العراق بأورجواي يوم 22 مايو/آيار المقبل، على أن يواجه شقيقه التونسي يوم 25، ثم المنتخب الإنجليزي يوم 28 من الشهر ذاته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب الشباب: مجموعتنا المونديالية صعبة وهدفنا تشريف عرب آسيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب الشباب: مجموعتنا المونديالية صعبة وهدفنا تشريف عرب آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).