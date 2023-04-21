تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السوداني والسيسي

2023/04/21 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالا هاتفيا، اليوم الجمعة، برئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان اطلعت عليه "بغداد اليوم"، أن السيسي "تلقى اتصالًا هاتفيًا من محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، الذي هنأ الرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لمصر كل الخير والازدهار حكومةً وشعبًا".

من جانبه، أعرب السيسي عن "التقدير والامتنان لرئيس الوزراء العراقي، وتمنياته للعراق الشقيق والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء".

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