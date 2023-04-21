"انعدام ثقة" بين الطرفين.. أول تعليق أمريكي على وقف إطلاق النار في السودان لثلاثة أيام

2023/04/21 | 23:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ، الجمعة ، إنه يرحب بـ "تصريحات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عن نيتها الالتزام بوقف إطلاق النار في عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام" ، وحث الأطراف على الالتزام به فعليًا

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