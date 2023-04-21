انصار الله : المشاط تلقى دعوة من رئيسي لزيارة إيران

2023/04/21 | 23:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت حركة “أنصار الله” اليمنية، اليوم الجمعة، أن رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة مهدي المشاط، تلقى دعوة من الرئيس الإيراني لزيارة طهران.القاهرة- سبوتنيك.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” في […]

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