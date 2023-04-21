بايدن والسيدة الأولى يهنئان المسلمين بالعيد

2023/04/21 | 23:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، والسيدة الأولى جيل بايدن، تهنئة للمسلمين بمناسبة عيد الفطر وختام شهر رمضان.

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