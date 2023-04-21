2023/04/21 | 23:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dLrAblAhi7E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كادر قناة الفلوجة حاضر في " سندباد لاند " لنقل أجواء عيد الفطر) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كادر قناة الفلوجة حاضر في " سندباد لاند " لنقل أجواء عيد الفطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).