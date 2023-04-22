2023/04/22 | 00:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3ZGxRjybQm8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تسجيل أكثر من 100 ألف بحث علمي عراقي خلال السنوات الأخيرة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تسجيل أكثر من 100 ألف بحث علمي عراقي خلال السنوات الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).