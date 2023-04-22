2023/04/22 | 00:00 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التعليم تطلق مبادرة "أدرس في العراق" لرفع تصنيف جامعاتها) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: dG0mcyie2Kk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التعليم تطلق مبادرة "أدرس في العراق" لرفع تصنيف جامعاتها) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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