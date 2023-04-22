لجنة الصالات تتوعد أندية الدوري بـ

2023/04/22 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توعدت لجنة الصالات في اتحاد الكرة، أندية دوري الصالات بـ"عقوبات شديدة" محذرة "من تكرار الانسحابات في الدوري".

وذكر بيان للاتحاد تلقته (بغداد اليوم) :"بالنظر للانسحاباتِ المُتكررة في دوري كرةِ الصالات للموسم الحالي، وآخرها ما حصلَ في الجولةِ الرابعة والعشرين، فإن لجنةَ كرة الصالات تأسفُ لتلك التصرفاتِ غير المسؤولةِ من بعض الأنديةِ التي أساءت لنفسها قبل أن تسيء إلى اللعبة".

وأكدت اللجنة بحسب البيان "أنه قد تمت إحالةُ فريقي غاز الجنوب والشرقيّة على لجنةِ الانضباط مع إحالةِ مدربي الفرق المُنسحبة على التحقيق، وسوف تكون هناك عقوباتٌ شديدةٌ بحقِّ الفرق المُنسحبة".

واوضحت، أنه "خلال الأدوار المُقبلة فإن أي انسحابٍ وأي تهاونٍ بنتائج المباريات فسيتم أخذُ موافقة المكتب التنفيذيّ بحرمان الفرق بعقوباتٍ تصل الى الحرمانِ لأكثر من سنةٍ من المُشاركةِ في دوري كرةِ الصالات".

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