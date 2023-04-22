لأول مرة بتاريخه.. البنتاغون يعترف بوجود

2023/04/22 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ترجمة

أثارت جلسة استماع للبنتاغون الأمريكي أمام لجنة خدمة القوات المسلحة في الكونغرس (مجلس النواب)، الجمعة، جدلا واسعا عبر وسائل الاعلام الامريكية ومواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف "للمرة الأولى" رسميا عن وجود "اجسام وصحون طائرة غير معروفة تحوم فوق مدينة الموصل العراقية".

وأوردت شبكة فوكس نيوز الامريكية بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم) جزءا من جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الكونغرس مع مدير مكتب الظواهر في البنتاغون الأمريكي الدكتور شين كيرباتريك، كشفت خلالها عن مقطع فيديو قام المسؤول في البنتاغون الأمريكي بعرضه امام الكونغرس، يثبت رصد القوات الامريكية وبشكل مستمر لــ "صحون واجسام طائرة غير معروفة الأصل" تحوم فوق مدينة الموصل بشكل متكرر.

مكتب الظواهر الذي شكله البنتاغون مؤخرا للتحقيق في طبيعة تلك الاجسام والتحقق من كونها "فضائية الأصل" عرض امام الكونغرس مجموعة من النتائج لم يتم الكشف عنها للعامة، مكتفيا بالمطالبة بتمويل اكبر لمكتبه وصلاحيات اكثر للبحث في أصول تلك الاجسام وداعيا الى اخذ تهديدها بــ "جدية".

الشبكة اكدت أيضا ان اعلان البنتاغون الأمريكي يمثل "اعترافا رسميا يصدر للمرة الأولى في التاريخ عن دولة بوجود اجسام طائرة غير معروفة تحوم فوق مراكز تجمع لقواتها"، موضحة، ان مقطع فيديو يظهر احد الاجسام الغريبة سرب للمرة الأولى الى الاعلام قبل اشهر فقط.

يشار الى ان مقطع الفيديو المسرب سابقا اظهر جسما معدنيا دائري الشكل يحوم حول احد معسكرات القوات الامريكية في مدينة الموصل عام 2016، والتقطه احد درونات القوات الامريكية بحسب ما أوردت (بغداد اليوم) حينها.

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