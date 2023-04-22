3 مشاهير لم يفقدوا “العلامة الزرقاء” على تويتر.. ما السبب؟

2023/04/22 | 00:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فقد عدد كبير من المشاهير، مساء الأخميس، علامات توثيق حساباتهم على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، مما أدى إلى انتقادات كثيرة.وعلامة التوثيق أو “العلامة الزرقاء” على تويتر تساعد في توثيق هوية حامليها وتميزهم عن المحتالين.وكان لدى تويتر نحو 300 ألف مستخدم موثق بموجب نظام التوثيق الأزرق، الكثير منهم صحفيون ورياضيون وشخصيات عامة.[…]

ظهرت المقالة 3 مشاهير لم يفقدوا “العلامة الزرقاء” على تويتر..



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