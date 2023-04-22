2023/04/22 | 00:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Bo_DQzTqGP0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني: الموازنة الثلاثية تضمن الاستقرار المالي وتعدّ رسالة إيجابية للقطاع الخاص) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني: الموازنة الثلاثية تضمن الاستقرار المالي وتعدّ رسالة إيجابية للقطاع الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).