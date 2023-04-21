قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بشن

2023/04/22 | 01:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قوات الدعم السريع السودانية اقتحامها لأحد السجون وإطلاق سراح سجناء، متهمة الجيش السوداني بشن حملة "أكاذيب" ضد عناصرها.

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