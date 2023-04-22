السودان.. قوات

2023/04/22 | 01:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان، الجمعة، في بيان، أنها "مستعدة لإعادة فتح جميع المطارات جزئيا أمام الحركة الجوية للسماح للدول بإجلاء مواطنيها".

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