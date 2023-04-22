التجارة تعلن انطلاق الموسم التسويقي في ثلاث محافظات للعام الحالي

2023/04/22 | 02:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، اليوم السبت، عن انطلاق الموسم التسويقي ٢٠٢٣ صباح الجمعة في كل من محافظات الديوانية وكربلاء المقدسة وبابل، وذلك باستلام المواقع التابعة لفروعها في تلك المحافظات اول كميات الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين.اكد ذلك مدير عام الشركة، حيدر نوري الكرعاوي، خلال اشرافه على استلام أولى […]

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