فرنسا.. حكم غيابي بحق زعيم عصابة مخدرات متوار في المغرب

2023/04/22 | 02:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة فرنسية، الجمعة، بحبس زعيم خلية للإتجار بالمخدرات في سانت-اوان الواقعة في ضواحي باريس، عشر سنوات، علما بأنه متوار حاليا في المغرب.

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