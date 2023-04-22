روسيا ترد على تصريحات أمين عام الناتو بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف

2023/04/22 | 03:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف بأنها تصريحات "خطيرة".

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