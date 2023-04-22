القذائف تلاحق السودانيين.. وخيارات الفرار صعبة

2023/04/22 | 03:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان عيد الفطر في السنوات الماضية مناسبة يخرج فيها كثيرون من سكان الخرطوم لزيارة الأهل والأقارب خارج المدينة، لكن الأوضاع تبدلت هذا العام إذ أصبح القادرون على المغادرة يخوضون غمار رحلة فرار يخيم عليها الذعر بعدما تحولت العاصمة السودانية إلى مدينة طاردة لسكانها بسبب الحرب.

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