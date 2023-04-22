2023/04/22 | 04:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تردي الأوضاع الأمنية يدفع السودانيين إلى النزوح

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