مسؤول أمريكي: سنبدأ تدريب القوات الأوكرانية على دبابات أبرامز في مايو

2023/04/22 | 04:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول أمريكي، الجمعة، إن بلاده ستبدأ في تدريب القوات الأوكرانية على كيفية تشغيل دبابات أبرامز الشهر المقبل حيث تسعى لإدخالها إلى ساحة المعركة ضد روسيا قبل نهاية الصيف.

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