2023/04/22 | 05:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العرلقي لكرة القدم، جدول مباريات منتخبنا للشباب ضمن منافسات المجموعة الخامسة في نهائيات كاس العالم دون 20 عاماً.وتنطلق البطولة في الارجنتين في الثلث الاخير من شهر ايار المقبل، حيث سيلعب منتخبنا امام منتخبات الاوروغواي وتونس وانجلترا، على التوالي، ايام 22 و 25 و 28 في ملعب دي لا بلاتا.

ظهرت المقالة جدول مباريات منتخبنا الشبابي في مونديال الأرجنتين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول مباريات منتخبنا الشبابي في مونديال الأرجنتين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول مباريات منتخبنا الشبابي في مونديال الأرجنتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).