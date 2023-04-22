المكسيك تبيع طائرة رئاسية إلى طاجيكستان.. والرئيس المكسيكي: سنبني مستشفيين

2023/04/22 | 05:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة المكسيكية، في بيان، الخميس، بيع طائرة رئاسية من طراز بوينغ 787 إلى طاجيكستان مقابل 92 مليون دولار أمريكي.

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