"هجوم" على سجن سوداني.. الجيش يتهم قوات الدعم السريع

2023/04/22 | 05:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الجيش السوداني، في بيان الجمعة، قوات الدعم السريع بالهجوم على سجن الهدى، وإطلاق سراح عدد كبير من النزلاء، وهو ما نفته الأخيرة، في وقت أعلنت فيه استعدادها "فتح جميع مطارات السودان" أمام حركة الملاحة الجوية "جزئيا".

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