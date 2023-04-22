مُشّرع أمريكي يلفت للسودان وتكرار أخطاء الإخلاء بأفغانستان

2023/04/22 | 06:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن حول تطورات الأوضاع في السودان حاذا إياه على عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبتها واشنطن في الانسحاب من أفغانستان.

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