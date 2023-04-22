السعودية.. جمع مليار ريال من التبرعات لسداد ديون مسجونين

2023/04/22 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن التبرعات الموجهة لخدمة "فُرِجت" المخصصة لتسديد ديون سجناء غير متورطين في قضايا جنائية قد وصلت إلى مليار ريال، أي ما يعادل تقريبا نحو 267 مليون دولار أميركي، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.

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