تداول ما ورد ببيان الكرملين عن اتصال محمد بن سلمان وبوتين.. ونشطاء يبرزون

2023/04/22 | 07:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما ورد في البيان الذي أصدره الكرملين حول مكالمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

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