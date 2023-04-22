خطيب صلاة العيد في كربلاء يحذر من التجاوزات على قدسية المدن المقدسة ويوجه دعوة لاولياء الامور والحكومة

2023/04/22 | 07:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خطيب صلاة العيد في مدينة كربلاء

المقدسة، السبت، من التجاوزات على

قدسية المدن المقدسة وعدم الالتزام

بالامور العرفية المعروفة والمتعارفة

في هذه المدن، مطالبا اولياء الامور

والمسؤولين في الحكومة تقدي

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