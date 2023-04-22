شاهد.. مسلمو العراق يؤدون صلاة عيد الفطر في كربلاء

2023/04/22 | 07:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوير:

عمار الخالدي - علي فتح الله

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