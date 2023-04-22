"سحر أسود".. اغتصاب وقتل فتيات صغيرات في تنزانيا بحثا عن الذهب

2023/04/22 | 08:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن ظاهرة اختطاف فتيات صغيرات دون العاشرة من العمر واغتصابهن وحتى قتلهن لا تزال منتشرة في تنزانيا رغم الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الشعوذة والسحر الأسود في البلاد.

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