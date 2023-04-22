ارتفاع أسعار النفط عند التسوية لكنها تسجل خسائر أسبوعية حادة

2023/04/22 | 09:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات، لكن ذلك لم يساعد في تفادي خسائر أسبوعية كبيرة.وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 56 سنتاً إلى 81.66 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بحوالي 50 سنتاً مسجلة 77.87 دولار للبرميل.وسجل كل من خام برنت ونايمكس خسائر أسبوعية بنحو 5.4% و5.6% على […]

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