دراسة جديدة: يجب فحص النساء السود لسرطان الثدي في وقت مبكر

2023/04/22 | 09:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تثير دراسة جديدة حول وفيات سرطان الثدي تساؤلات حول ما إذا كان يجب على النساء السود الخضوع الفحص في سن مبكرة.

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