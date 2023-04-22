ماسك: ترميم منصة إطلاق (ستارشيب) سيستغرق شهرين



ماسك: ترميم منصة إطلاق (ستارشيب) سيستغرق شهرين
2023/04/22 | 09:53 - المصدر: المورد نيوز
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