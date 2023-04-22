لحظة ذعر صورتها كاميرا.. شاهد رد فعل رواد شاطئ عندما تفاجئوا بعمود ماء طائر يتجه نحوهم

2023/04/22 | 10:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة وثقتها الكاميرات على أحد الشواطئ في مدينة هوليود بولاية فلوريدا الأمريكية، تفاجئ رواد البحر بحدوث ظاهرة نادرة تعرف باسم عمود الماء فوق مياه البحر، وبدا المتنزهون بالركض هربًا بينما كان عمود الماء يتحرك نحوهم ليتحول الى إعصار بمجرد ملامسته اليابسة.

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