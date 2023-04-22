اليابان.. كيف حافظت على نحافة مواطنيها رغم حبهم بالأكل؟

2023/04/22 | 10:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن اليابان تعد واحدة من أكثر بلدان العالم هوسا بالأكل والطعام، فإن سكانها، مع ذلك، لديهم نسبة عالية من الرشاقة والنحافة، مقارنة بالعديد من الدول المتقدمة التي تفشت فيها ظاهرة السمنة بين شعوبها.

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