خطيب العيد في كربلاء يحذر من التجاوز على رمزية المدن المقدسة

2023/04/22 | 10:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: حذر خطيب صلاة العيد في مدينة كربلاء المقدسة من التجاوزات...

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