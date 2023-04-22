2023/04/22 | 10:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، على ضرورة...

ظهرت المقالة الحكيم يحذر من انتشار المخدرات ويدعو الى حلول جذرية أولاً على المسلة.

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