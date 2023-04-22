امطار رعدية وارتفاع بدرجات الحرارة.. ايضاح مفصل بالطقس خلال الايام المقبلة

2023/04/22 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الايام المقبلة، فيما اشارت الى فرص لتساقط الامطار الرعدية وانخفاض بدرجات الحرارة خلال ايام عيد الفطر المبارك.

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