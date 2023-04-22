بعد 72 ساعة من ارتكاب الجريمة.. الإطاحة بمتهم بالقتل في النجف

2023/04/22 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، اليوم السبت، القبض على متهم ارتكب جريمة القتل بعد 72 ساعة من تنفيذها في الكوفة.

وذكرت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مكتب الكوفة لمكافحة الاجرام تمكن من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 406 ق ع، ارتكب جريمة قتل بعد ملاحقته في محافظة بغداد".

وأضافت أن "عملية القبض جاءت بعد مرور 72 ساعة على تنفيذه لحادث القتل"، مؤكدة "تصديق اقواله بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً".

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