تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان

2023/04/22 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

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شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم السبت، اشتباكات بشكل متقطع على الرغم من إعلان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تمسكهم بالهدنة خلال أيام العيد الثلاثة، وذلك بعد قتال استمر نحو أسبوع، وخلف مئات القتلى وآلاف الجرحى.

وفي ثامن أيام الصدامات والاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تركزت الاشتباكات في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة ووسط الخرطوم، وعلى مقربة من القصر الرئاسي، فيما شهدت سماء الخرطوم تحليق مكثف للطائرات الحربية.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها خرق الهدنة، فكل طرف يتهم الآخر بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

ومنذ دخولها حيز التنفيذ صباح أمس الجمعة، تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بخرق الهدنة.

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