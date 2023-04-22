2023/04/22 | 11:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: W_yU8UmrrbU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الزي العربي في الانبار يعود من جديد في الاعياد و المناسبات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الزي العربي في الانبار يعود من جديد في الاعياد و المناسبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).