2023/04/22 | 11:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة الجمعة الحادي والعشرين من أبريل نيسان، مسجلة خسائر أسبوعية لثاني أسبوع على التوالي.وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.4% أو 28.6 دولار للأونصة مسجلة 1990.5 دولار للأونصة وهو أقل مستوى في 3 أسابيع.ويتزامن مع تراجع أسعار الذهب ارتفاع نسبة توقعات رفع الفدرالي لمعدل […]

ظهرت المقالة الذهب يغلق دون مستويات 2000 دولار لأول مرة في 3 أسابيع أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يغلق دون مستويات 2000 دولار لأول مرة في 3 أسابيع) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يغلق دون مستويات 2000 دولار لأول مرة في 3 أسابيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).