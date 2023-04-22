قابلوا السفير الإيطالي الجديد.. شاهد هذه الشخصية من لوحة كلاسيكية وهي تركب دراجة باستخدام الذكاء الاصطناعي

2023/04/22 | 11:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إحياء “فينوس” التابعة لساندرو بوتيتشيلي بواسطة الذكاء الاصطناعي من أجل حملة تسويقية جديدة من وزارة السياحة الإيطالية.يمكن رؤيتها وهي تركب دراجة وتلتقط صور “سيلفي” وتأكل البيتزا

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