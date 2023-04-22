2023/04/22 | 11:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: فقد العديد من المشاهير حول العالم علامة التوثيق الزرقاء التي...

ظهرت المقالة حسابات مزيفة تثير الرأي العام بالعراق..



وشخصيات عراقية مهمة تفقد ميزة التوثيق الأزرق أولاً على المسلة.

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