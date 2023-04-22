2023/04/22 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط مسافر عراقي بحوزتهِ مبلغ من العملة العراقية "مزورة" في منفذ الشلامجة الحدودي.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "مديرية منفذ الشلامجة تمكنت من القاء القبض على مسافر عراقي وبحوزته مبلغ من العملة العراقية مزوره مقداره 2,500,000 فئة خمسة وعشرون الف".

وأضاف أن "عملية الضبط تمت في صاله الوافدين "القدوم" من قبل منتسبي مركز شرطة الكمارك ومنتسبي مديريتنا"، مؤكدا "تنظيم محضر ضبط اصولي واحالة المتهم والمضبوطات الى مركز شرطة كمرك الشلامجة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مسافر عراقي بحوزته أكثر من مليوني دينار مزور في منفذ الشلامجة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مسافر عراقي بحوزته أكثر من مليوني دينار مزور في منفذ الشلامجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).