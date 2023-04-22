وزير دفاع اليابان يلوح بإسقاط صاروخ يحمل القمر الصناعي الكوري الشمالي للتجسس

2023/04/22 | 12:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا الجيش الياباني، السبت، للقيام "بالاستعدادات اللازمة"، لأنه من المحتمل أن "يأمر بتدمير صواريخ باليستية".

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