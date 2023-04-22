المكسيك.. أبناء إل تشابو يقتلون خصومهم من خلال

2023/04/22 | 12:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل الأميركية أن أبناء رئيس أحد أكبر كارتلات المخدرات في العالم، جواكين "إل تشابو" غوزمان، اعتادوا أن يقتلوا خصومهم عبر رميهم أحياء داخل أقفاص توجد فيها نمور جائعة.

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